Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Ибра играет, чтобы выиграть что-то, или он остаётся дома. Они сказали мне, что уйти в Америку было слишком легко, поэтому я вернулся в Милан. Я здесь просто для страсти, потому что я в основном играю бесплатно», — заявил Ибрагимович, слова которого приводит Football Italia.

Футболист отметил, что задумался о завершении карьеры, когда ситуация с коронавирусом остановила сезон, однако, к счастью, команды вернулись на поле. Он подчеркнул, что был готов к возвращению в команду уже через два дня.

Ибрагимович отметил, что намерен подождать и посмотреть, как будет чувствовать себя через два месяца и что будет происходить с «Миланом».

«Если будет то, как сейчас, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в «Милане» в следующем сезоне. Ибрагимович не является игроком Лиги Европы, а «Милан» не является клубом Лиги Европы», — сказал Златан.

Напомним, на текущий момент «Милан» занимает седьмое место в Серии A, набрав 49 очков. От зоны Лиги Европы команду отделяет два очка.