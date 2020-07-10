Дагестанское село Кироваул, где похоронен Абдулманап Нурмагомедов, будет переименовано в честь умершего тренера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кизилюртовского района, жители населенного пункта поддержали переименование.

«По обращению жителей села Кироваул глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов провёл совещание по вопросу возможности смены наименования сельского поселения в память об Абдулманапе Нурмагомедове. В обсуждении вопроса приняли участие глава села Кироваул Ильяс Хазиев, депутатский корпус района и старейшины села, а также спортсмены района», — сообщает источнику.

В скором времени будут подготовлены соответствующие перечни документов и направлены на согласоваие в правительство и Народное собрание. Село будет носить название Манап.

Напомним, о смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В апреле тренер был госпитализирован в Дагестане с пневмонией. Затем из-за ухудшения состояния он был спецбортом доставлен в Москву. У Абдулманапа подтвердился коронавирус, который дал осложнения на сердце. Нурмагомедов-старший находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.