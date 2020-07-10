Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов рассказал, почему будет поддерживать Виктора Майгурова на выборах президента организации.

«Я Виктора Майгурова знаю давно, у него большой опыт работы в международной федерации, он там четыре года в техническом комитете работал, потом четыре года был первым вице-президентом IBU», — сказал Черезов, слова которого приводит ТАСС.

Черезов подчеркнул, что Майгуров обладает авторитетом на международном уровне, что будет на руку СБР в нынешней ситуации, когда членство организации не восстанавливают.

«К нему отношение достаточно положительное со стороны международной арены, поэтому я думаю, что он сумеет выстроить диалог», добавил Черезов.

Напомним, отчетно-выборочная конференция запланирована на субботу, 11 июля. Кандидатов на пост главы СБР всего двое — Майгуров и действующий президент Владимир Драчев.