Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал Петра Яна фаворитом поединка с Жозе Алдо.

«Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и думаю, что он победит. Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Пётр, у Алдо уже было. Определённое равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Пётр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется», — сказал Гаджиев, слова которого приводят «Известия».

По мнению специалиста, нет ничего, на чем мог бы сыграть Алдо. Единственное, на что обратил внимание Гаджиев — Яну нужно не перегореть, так как сейчас на него возлагаются большие ожидания, которые оказывают моральное давление.

«А на Алдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен», — сказал Гаджиев.

Напомним, поединок между Яном и Алдо состоится в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Мероприятие пройдет в ночь с 11 на 12 по московскому времени.