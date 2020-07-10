Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Fiorentinanews, интерес к форварду проявляет «Фиорентина». Ранее СМИ писали, что в услугах футболиста также заинтересован московский «Локомотив».

Кроме того, Манджукич находится в сфере интересов и других итальянских клубов, а также турецких «Галатасарая» и «Фенербахсе». Сам нападающий хотел бы вернуться в Италии, где отыграл четыре сезона в составе «Ювентуса».

На данный момент Манджукич является игроком «Аль-Духайля», в который перешел на правах свободного агента и подписал контракт до 2021 года. Ранее он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».