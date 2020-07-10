Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, выступавшие в парном катании, рассказали, почему так и не сыграли свадьбу.

В эфире телеканала Россия-1 Бережная рассказала, что их отношения завязались в Санкт-Петербурге. Именно Сихарулидзе вернул Елену на лед после тяжелой травмы головы. На дебютном для себя чемпионате мира новообразованная пара заняла девятое место, а затем начала побеждать.

«Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошёл в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир», — сказала Бережная.

По мнению Сихарулидзе, они с Еленой проводили вместе так много времени и пережили столько стрессов, что уже сложно было строить отношения вне льда.

«Столько претензий к себе и другому. И столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было», — сказал экс-спортсмен.

Напомним, Бережная и Сихарулидзе завоевали золотые медали Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.