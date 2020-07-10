У болельщиков «Спартака», участвовавших в акции перед гостевым матчем 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:2), продолжаются обыски.

Как сообщает телеграм-канал OFNEWS, двоих болельщиков задержали в Наро-Фоминске в 6 часов утра, провели обыски и изъяли личные вещи. Ещё двоих вызвали на допросы, пишет источник.

Напомним, фанаты «красно-белых» устроили красочную акцию, провожая команду в Тулу на матч с «Арсеналом». Они перекрыли проезжую часть возле домашнего стадиона клуба и организовали файер-шоу.

Впоследствии за болельщиков заступился владелец «Спартака» Леонид Федун, написавший письмо заместителю главы МВД.