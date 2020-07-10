«Астон Вилла» на своем поле принимала «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 27-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. В добавленное к первому тайму время Мэйсон Гринвуд удовил преимущество гостей, отправив мяч в ворота с передачи Антони Марсьяля. Итоговый счет встречи установил Поль Погба на 58-й минуте, в роли его ассистента выступил Фернандеш.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков. «Астон Вилла» — 19-я с 27 баллами.