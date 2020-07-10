Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объявил, что покидает должность.

В заявлении, приведенном на сайте СБР, Драчев пояснил, что после принятия поправок в Конституцию РФ необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами.

«Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года», — сказал Драчев.

Специалист подчеркнул, что сделал многое на посту главы СБР и работал на благо развития вида спорта. Драчев выразил готовность в будущем оказывать поддержку своему преемнику и его команде.

Напомним, внеочередная отчетно-выборочная конференция запланирована на субботу, 11 июля. Кандидатов в президенты Союза было всего двое — Драчев и Виктор Майгуров. Таким образом, Майгуров возглавит организацию.