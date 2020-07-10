Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о турнирных раскладах на оставшуюся часть сезона.

«Сложный вопрос, насколько будет проще психологически в оставшихся матчах, потому что, когда смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно», — заявил Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Специалист отметил, что изучил статистику за последние семь лет, и всегда 30 очков гарантировали непопадание в зону вылета, а самым низким местом было 13-е. Он подчеркнул, что не знает, хватит ли «Рубину» очков, однако команда не собирается останавливаться.

«У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата», — сказал Слуцкий.

Напомним, на данный момент «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка в 27 матчах.