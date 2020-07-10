Перед 28-м туром в РПЛ сложилась уникальная ситуация, когда за 3 матча до финиша чемпионата некоторые команды имеют шанс как на попадание в еврокубки, так и на вылет из турнира.

Например, в таком положении оказались «Рубин» и «Спартак», у которых по 33 очка. Не отменись стыковые игры, команды не чувствовали бы себя спокойно (если данное определение вообще можно отнести к коллективам Доменико Тедеско и Леонида Слуцкого). «Спартак» в ближайшем туре отправится в гости к «Сочи», у которого 30 очков — возможный вылет после поражения от «Зенита» никуда не делся. «Рубину» также предстоит тяжелый выезд — в гости к бывшей команде Слуцкого ЦСКА. Армейцы сейчас набрали ход и вполне «атакуют» лигочемпионскую позицию «Локомотива».

Ближайший тур может быть поворотным для «Крыльев Советов» и «Тамбова». Их матчи с «Динамо» и «Арсеналом» соответственно, станут определяющими в борьбе за выживание. Если «Тамбов» победит «Арсенал», то догонит его по очкам, а успех «Крыльев» в игре с «Динамо» приблизит команду Андрея Талалаева к бело-голубым. Неудачи же в этих встречах поставят команды в тяжелое положение за два тура до конца.

«Ахмат» будет пытаться набрать очки с резервистами «Зенита» — наверняка Сергей Семак не повезет в Грозный большинство игроков основы. Команде Игоря Шалимова очки необходимы, пока у «Ахмата» их тридцать — всего 3 балла от зоны вылета.

В Оренбурге встретятся главные коронавирусные неудачники — «Оренбург» и «Ростов». Любой другой результат, кроме победы, пожалуй, обрекает хозяев на вылет, а «Ростову» хорошо бы тоже набрать очки, хотя в турнирном отношении многие задачи решены.

Интересные матчи состоятся в Москве и Краснодаре. «Уфа» Вадима Евсеева рвется в Лигу Европы и пока еще не проигрывала после весенней паузы, а «Локомотиву» нужна победа для сохранения второй строчки. «Краснодару» надо обязательно обыгрывать не потерявший шансы на Лигу Европы «Урал», чтобы продолжать претендовать на второе место для попадания в Лигу чемпионов.