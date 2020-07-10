Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июля. В 13:00 начнется бесплатная прямая трансляция, которую можно посмотреть здесь.

Четыре клуба уже пробились в 1/4 финала: это «Аталанта», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». В 1/8 финала еще сыграют следующие пары участников: «Барселона» – «Наполи» (первая игра – 1:1), «Ювентус» – «Лион» (0:1), «Бавария» – «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» – «Реал» (2:1).

Оставшиеся матчи будут проходить 7 и 8 августа без зрителей на домашних аренах команд-хозяев. Начиная с четвертьфинала, все матчи будут проходить в Лиссабоне в формате «финала восьми».