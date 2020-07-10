«Зенит» объявил о расставании с Колтоном Айверсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, «сине-бело-голубые» решили не продлевать контракт с баскетболистом, а срок действующего соглашения истек.

«Мы благодарим Колтона за прекрасную игру и желаем удачи в дальнейшей баскетбольной карьере!» — гласит сообщение «Зенита».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Айверсон отыграл 11 матчей, в которых в среднем набирал 7,9 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 1,2 передачи. В Евролиге Колтон принял участие в 26 встречах, показывая следующую статистику: 5,6 очков, 4,6 подбора, 1 передача.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Антона Понкрашова и Алекса Ренфро, который продолжит карьеру в «Сан-Пабло Бургосе». Кроме того, команду покинул ассистент генерального директора Марко Попович.