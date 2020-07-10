Этап Гран-при Формулы-1 в Сочи (Россия) может пройти со зрителями. Организаторы соревнований сообщили, что гонка в Сочи, скорее всего, станет первой, которая состоится не при пустых трибунах.

«Россия готова к приёму команд и зрителей российского этапа Формулы-1. Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований», — сказал Дмитрий Чернышенко, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа Формулы-1.

Гендиректор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов подчеркнул, что сложности текущего года не должны стать помехой для поклонников автоспорта. Он добавил, что прием зрителей в Олимпийском парке будет безопасным.

Напомним, этап Гран-при в Сочи будет проходить в период с 25 по 27 сентября. Также руководство Формулы-1 одобрило проведение этапа в Муджелло с 11 по 13 сентября. Ранее в календарь были включены всего восемь гонок, необходимых для того, чтобы сезон был признан состоявшимся.