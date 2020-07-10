Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился первой фотографией с новорожденной внучкой.

5 июля его старшая дочь Майя родила первенца, девочку назвали Евой. На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал фото со своей супругой Анной и внучкой. «Бабушка с дедушкой рядышком…», — написал Семак под публикацией.

Напомним, в день рождения внучки Семака «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России, на выезде обыграв «Краснодар» в 26-м туре со счетом 4:2. В субботу, 11 июля, «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», но матч не будет иметь турнирного значения для петербуржцев.