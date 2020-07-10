Норвежская лыжница Тереза Йохауг призналась, что предпочла бы бег лыжным гонкам, если бы должна была выбрать лишь один вид спорта.

«Если бы мне пришлось выбрать единственный вид спорта на всю оставшуюся жизнь, это были бы не лыжные гонки, а бег. Мне нравится надевать кроссовки и отправляться на пробежку. Это дарит чувство свободы», — заявила Йохауг, слова которой приводит NRK.

Йохауг подчеркнула, что любит бегать, потому что можно начать тренировки, где бы ты ни находился.

Напомним, в прошлом году 31-летняя лыжница выиграла чемпионат Норвегии по легкой атлетике в беге на дистанцию 10 000 метров. Также Тереза является олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.