Бразильский боец UFC Жозе Алдо поделился ожиданиями от титульного поединка с россиянином Петром Яном.

«Я уже говорил, что никто не следил за моим тренировочным лагерем, никто не знает, что я сделал в этом лагере. Это была моя лучшая подготовка к бою. Скорость, сила, опыт – я применю всё это ради победы. Если наш поединок не станет боем вечера, то это будет нокаут вечера», — заявил бразилец, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, поединок состоится в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени в рамках турнира UFC 251, который будет проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал Петра Яна фаворитом поединка.