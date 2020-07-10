В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов-2019/20.

По результатам жеребьевки точно известны две четвертьфинальные пары: «Аталанта» (Италия) сыграет с «Пари Сен-Жермен» (Франция), а «РБ Лейпциг» (Германия) встретится с «Атлетико» (Испания).

Еще две пары станут известны после того, как состоятся ответные матчи 1/8 финала. По итогам жеребьевки расклады такие:

«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

Оставшиеся матчи 1/8 финала будут проходить 7 и 8 августа без зрителей на домашних аренах команд-хозяев. Начиная с четвертьфинала, все матчи будут проходить в Лиссабоне в формате «финала восьми».