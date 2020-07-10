В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Штирии. Лучший результат по итогам заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Со вторым временем финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен», с третьим — Валттери Боттас из «Мерседес».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, его напарник Пьер Гасли финишировал 8-м.

Вместо пилота «Альфа Таури» Антонио Джовинацци работал Роберт Кубица, а Джорджа Расселла в «Уильямсе» заменил Джек Эйткен.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится и вторая практика, ее начало запланировано на 16:00. Третья тренировка и квалификация состоятся в субботу, сама гонка пройдет в воскресенье. Пилоты преодолеют 71 круг, общая протяженность дистанции составит 306,452 км.

Это второй подряд этап Гран-при, проходящий в Австрии. Неделей ранее на «Ред Булл Ринг» состоялось открытие сезона, первую гонку 2020-го года выиграл Валттери Боттас («Мерседес»).