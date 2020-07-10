Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о том, что Себастьян Феттель в следующем сезоне вернется в команду.

По словам Хорнера, возвращение Феттеля невозможно, так как коллектив верит в Макса Ферстаппена и Александера Албона.

«Думаю, у нас отличная пара в лице Макса и Алекса. Мы полагаем, что она будет иметь большой потенциал в будущем. К сожалению, возвращение Феттеля — это не то, что мы сможем принять, и определённо должны сказать «нет», — заявил Хорнер, слова которого приводит Evening Standart.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в переходе Феттеля заинтересовал лично владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Если пилот вернется в команду, то Александер Албон будет понижен до «Альфа Таури», а россиянин Даниил Квят, скорее всего, потеряет место в кокпите.

Феттель проводит последний сезон в составе «Феррари»: он отказался от нового контракта, так как недоволен своим положением в команде.