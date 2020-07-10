Звезда КХЛ Кирилл Капризов, как и прежде, находится в подвешенном состоянии. Этим летом хоккеист наконец-то хотел уехать в НХЛ, но вмешалась пандемия. Теперь новый сезон в Северной Америке начнется не раньше 2021 года. Капризов желал бы усилить «Миннесоту» прямо сейчас, однако лига, разрешив русским игрокам подписать контракты, запретила участвовать в доигровочном турнире из 24 команд. НХЛ хочет сохранить целостность игры и спортивный принцип.

В качестве утешение лига пошла на финансовые привилегии. Теперь первый год контракта новичка может быть «сожжен». Для 23-летнего Капризова в этом случае контракт соглашение де-факто будет действовать 1 сезон, а, например, 24-летний вратарь Илья Сорокин уже в ноябре сможет заключить новый контракт с «Айлендерс» в статусе ограниченно свободного агента.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин разочаровыван, что Капризова не будет с командой в плей-офф. Возрастному составу клуба очень кстати было бы разбавить команду сильным молодым игроком, однако сейчас этого не случится. Герин уверен, что Капризов точно будет в команде – вопрос только когда.

Подписывая Капризова сейчас, «Миннесота» страхуется на случай, если ЦСКА уговорит его на очередной двух или трехлетний контракт. В североамериканском клубе верят, что талант Капризова позволит ему заиграть на уровне лучших хоккеистов мира и не хотят терять игрока на будущий сезон.

Однако большим минусом для Капризова является отсутствие игровой практики до 2021 года. Играть то хочется, а негде: в НХЛ пока нельзя, а в КХЛ на полгода тоже как-то не с руки – контракта то нет.

Как вариант, Капризова могут отправить в аренду в Европу, чтобы он поддерживал игровой тонус. А с 1 ноября уже тренировочные лагеря начнутся – к новому сезону НХЛ. Однако Капризову не 18 лет, как было когда-то Остину Мэтьюзу, который играл в Европе перед тем, как закрепиться в НХЛ. Капризову уже 23, поэтому с выбором хорошо бы не промахиваться.