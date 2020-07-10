Игровые консоли Microsoft Xbox One сняты с производства, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пользователя Reddit bellis284, который представляется сотрудником крупной американской торговой сети Target.

Американский интернет-ритейлер Amazon частично подтвердил информацию: на сайте сервиса на страницах консолей Xbox One X и Xbox One S появились отметки «Снято с производства». Microsoft не давал никаких комментариев по данному вопросу.

Напомним, в конце 2020 года ожидается выход консоли нового поколения Xbox Series X. Также может появиться ее более бюджетная версия — Xbox Series S.