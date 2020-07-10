17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов сообщил, что не будет пользоваться бесплатными услугами такси и вместо этого передаст деньги от поездок в благотворительный фонд.

В июне Попов принял участие в матче «Ростова» с «Сочи», когда основной состав донской команды находился на карантине из-за коронавируса. Несмотря на то, что Денис пропустил десять голов, он был признан лучшим игроком матча.

После этого сервис заказа такси «Ситимобил» предложил футболисту ездить на такси бесплатно до конца жизни.

«Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», — рассказал Попов у себя в «Инстаграме».