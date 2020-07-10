В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовала вторая свободная практика в рамках Гран-при Штирии. Заезды начались в 16:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Ранее состоялась первая тренировка, по результатам которой лучшее время показал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — Валттери Боттас из «Мерседес». Российский пилот «Альфа Таури» финишировал с 11-м временем, его напарник Пьер Гасли — с 8-м.

Напомним, третья тренировка и квалификация запланированы на субботу, однако могут быть отменены из-за грозы и ливней. Если квалификацию не удастся провести ни в субботу, ни в воскресенье утром, стартовая решетка будет формироваться по итогам последней тренировки.