Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что уже давно переболел коронавирусом.

В интервью порталу «ВсеПроСпорт» Емельяненко заявил, что перенес инфекцию, когда еще не было эпидемии. «Он только начинался, еще все гуляли, а разговоров о нем не было», — отметил боец.

Также Емельяненко рассказал, что два дня у него держалась температура на уровне 38 градусов, вечером он выполнял по тренировке. «Все прошло: трудом и потом выгнал его из себя. Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», — заявил боец.

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 713 936 случаев заболевания коронавирусом, более 489 тысяч человек уже выздоровели. Жертвами пандемии стали 11 017 человек.