Организаторы первой премии в фигурном катании ISU Skating Awards рассказали о том, каким образом проходило голосование в разных номинациях.

Первый этап голосования представлял собой формирование лонг-листа кандидатов по итогам результатов в сезоне-2019/20, которые фигуристы показали на турнирах ISU.

На втором этапе за номинантов из лонг-листа голосовали болельщики, члены ISU, а также сотрудники СМИ, результат в каждой из категорий составил 1/3 от итогового голоса. В каждой номинации по результатам голосования было отобрано три финалиста.

За победителей в каждой из номинаций будут голосовать члены жюри: это шесть бывших чемпионов-фигуристов, среди них и россиянка Татьяна Навка. Оглашение победителей пройдет в онлайн-формате 11 июля, начало трансляции — в 17:00 по московскому времени.