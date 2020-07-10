Станция Петербургского метрополитена «Новокрестовская» официально будет переименована в «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. Глава «Зенита» напомнил, что осенью 2019 года болельщики клуба выступили с инициативой о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», ее поддержали администрация города и губернатор Александр Беглов.

«Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок», — заявил Медведев.

Напомним, станция метро «Новокрестовская» является ближайшей к стадиону «Газпром-Арена», на которой домашние матчи проводит «Зенит». Она была введена в эксплуатацию в 2017 году. Также рядом располагаются комплекс «Сибур-Арена» и велотрек «Локосфинкс».