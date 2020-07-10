Российский боец UFC Петр Ян и его соперник на грядущем турнире UFC бразилец Жозе Алдо прошли традиционную церемонию взвешивания перед титульным боем на бойцовском острове.

Оба спортсмена показали вес в 61,2 килограмма, эта отметка является верхней границей легчайшей категории.

Также пресс-служба UFC отмечает, что удачно через процедуру взвешивания прошли другие российские спортсмены, которые будут участвовать в турнире. Роман Богатов в легком весе будет сражаться с Леонардо Сантосом, а Максим Гришин выступит против Марчина Тыбуры в тяжелой весовой категории.

Турнир UFC 251 пройдет в ночь с 11 на 12 июля на «бойцовском острове» в Абу-Даби, ОАЭ. Этот ивент станет первым в истории, проведенным на данной локации. Всего в июле ожидается проведение четырех турниров UFC на бойцовском острове.