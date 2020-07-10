Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.

Информация об этом сообщает официальный сайт «Автомобилиста». Через 10 дней Дацюку исполнится 42 года, он отыграет в клубе еще как минимум один год. Ранее ожидалось, что после окончания сезона-2019/20 Дацюк завершит спортивную карьеру и займет должность в структуре клуба.

Напомним, Павел Дацюк вернулся в «Автомобилист» летом 2019 года, подписав контракт на сезон. В регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 22 очка (5 шайб и 17 результативных передач), сыграв за команду в 43 матчах. За это время он заработал 10 минут штрафа. Также «Автомобилист» сыграл 4 игры в плей-офф, Дацюк отдал две передачи и забросил две шайбы, получив общий коэффициент полезности «-1».