Главный тренер московского «Спартака», немецкий специалист Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча РПЛ за поведение в игре против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ.

По информации портала Sport24, такое решение принял КДК РФС. Помимо трехматчевой дисквалификации Тедеско также получил денежный штраф.

Напомним, в концовке первого тайма встречи «Спартак» — «Локомотив» Тедеско очень резко отреагировал на решение судьи Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота «Спартака» за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.

Лапочкин показал Тедеско две желтых карточки подряд, тренер должен был покинуть техническую зону. Во время ухода с поля Тедеско размахивал руками и толкал рядом стоящих людей, продолжая негативно выражаться в адрес судьи.