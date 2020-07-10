Российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал свое мнение о проведении премии ISU Skating Awards.

Слова специалиста цитирует портал Sport24. Авербух заявил, что не будет следить за вручением этой премии, поскольку ему это неинтересно и он считает мероприятие побочной историей.

«Наверное, для болельщиков, чем больше таких историй, тем лучше. Для меня же эта премия не имеет никакого веса», — сказал Авербух, добавив, что понятно, когда премии вручаются в кино, ведь это не соревновательный сектор.

«Любой спортсмен, который завершил карьеру, будет говорить о наградах. Но никто не будет говорить о премиях за лучшую программу 2020», — отметил хореограф.

Напомним, 11 июля пройдет онлайн-трансляция вручения премии ISU Skating Awards, будут определены победители в номинации «лучший тренер», «лучший костюм», «лучший хореограф», «лучшая программа» и других.