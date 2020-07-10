Голландский автогонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат на второй свободной практике Гран-при Штирии — втором этапе чемпионата «Формулы-1» сезона-2020.

Заезды проходят в Австрии, как и неделю назад.

Лучшее время Ферстаппена на второй тренировке — 1 минута 3,66 секунды за круг. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас преодолел круг на 0,043 секунды медленнее. Третий результат у гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса — +0,217 от результата Ферстаппена.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показа 12-е время за вторую тренировку, +1,29 секунды от Ферстаппена.

Третья свободная практика запланирована на утро субботы, 11 июля. После этого на трассе пройдет квалификация, а итоговая гонка запланирована на воскресенье, 12 июля.

Из-за коронавируса соревнования проводятся при пустых трибунах.