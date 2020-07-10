Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова рассказала о том, что ее отец был заражен коронавирусом.

В своем «Инстаграме» Солдатова отвечала на вопросы подписчиков. Один из читателей гимнастки спросил, есть ли у нее коронавирус.

«Нет, но мой отец переболел им. Выздоровел и сейчас чувствует себя лучше всех. Я им горжусь!» — написала Солдатова в ответ на вопрос.

Напомним, Александра Солдатова пока приостановила спортивную карьеру, она является трехкратной чемпионкой мира в командных соревнованиях, а также выигрывала золото ЧМ в упражнениях с лентой. В отдельных дисциплинах гимнастка брала три серебряных награды и одну бронзу. Также Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в команде.