Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о проведении премии ISU Skating Awards.

В интервью порталу Sport24 Бестемьянова рассказала, что посмотрит премию в записи, поскольку какое-то развитие спорта — это всегда хорошо. «Наш спорт очень популярен по всему миру, поэтому, почему бы не иметь еще номинации, где лучшие спортсмены выберут лучших?», — сказала Бестемьянова.

Экс-фигуристка также подчеркнула, что такая премия — это развитие фигурного катания и популяризация его в мире.

«Шансы Тутберидзе получить лучшего тренера, а Медведевой лучшую программу? Высокие шансы», — сказала Бестемьянова, отметив, что ее не удивляет отсутствие парников среди номинантов премии. Экс-фигуристка добавила, что китайская пара Суй Веньцзин/Цун Хань в прошлом сезоне каталась плохо, а российские фигуристы еще молоды, чтобы попадать в такие номинации.