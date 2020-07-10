Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был оштрафован на 500 тысяч за поведение в матче против «Локомотива» в 27-м туре Российской Премьер-лиги.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, КДК РФС оштрафовал немецкого специалиста именно на сумму в полмиллиона рублей.

Также тренер «Спартака» был дисквалифицирован до конца сезона: он пропустит три заключительных игры команды в РПЛ — против «Сочи», «Ахмата» и «Рубина».

Тедеско пришлось покинуть поле в концовке первого тайма, он очень резко выразил негодование по поводу назначенного пенальти в ворота «Спартака». Арбитр Сергей Лапочкин показал Тедеско две желтых карточки подряд. Встреча завершилась со счетом 1:1.