Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посетила закрытую премьеру документального фильма «Пандемия бизнеса» в Москве.

Фотографии с Евгенией Медведевой появились в «Инстаграмах» многих посетителей этой премьеры. Мероприятие прошло в четверг, 9 июля.

Напомним, Евгения Медведева не так давно вернулась из Японии в Москву и будет тренироваться на катке ЦСКА вместе с Еленой Буяновой, поскольку в Канаду пускают только граждан страны и людей с «Worker visa». Со своим тренером Брайаном Орсером Евгения Медведева будет связываться через интернет. Из Канады в Японию Медведева уехала для участия в шоу «Prism On Ice», однако премьеру отменили.

Спортсменка уже прошла двухнедельный карантин по возвращении в Россию и возобновила активные ледовые тренировки.