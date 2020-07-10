Бразильский боец UFC Жозе Алдо не смог с первого раза показать нужный вес на церемонии взвешивания перед титульным боем против россиянина Петра Яна. Процедура прошла сегодня, 10 июля, в Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба UFC, Алдо не смог уложиться в легчайшую весовую категорию (до 61,2 килограмм) с первого раза. Для того, чтобы показать нужный вес и подтвердить право на титул чемпиона UFC, бойцу пришлось снять нижнее белье. Вторая попытка взвешивания оказалась удачной.

Россиянин Петр Ян показал необходимый вес с первого раза, пройдя по верхней границе категории — 61,2 кг.

Титульный бой между Алдо и Яном пройдет в ночь с 11 на 12 июля на бойцовском острове UFC. Турнир UFC 251 станет первым в этой локации. Петр Ян провел в ММА 15 боев и одержал 14 побед, Алдо имеет в активе 28 побед, а также 6 поражений.