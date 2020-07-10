Российский боец Петр Ян и бразилец Жозе Алдо провели дуэль взглядов накануне боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Церемония прошла после процедуры взвешивания, на которой оба бойца прошли верхнюю границы своей весовой категории — 61,2 килограмма. Алдо смог уложиться в вес со второго раза, ему пришлось снять нижнее белье.

Фото и видео с дуэли появились в официальном «Инстаграме» UFC. Оба спортсмена были в средствах защиты: Алдо надел маску, Ян был в респираторе.

Напомним, поединок Жозе Алдо и Петра Яна пройдет в ночь с 11 на 12 июля в рамках турнира UFC 251. Этот ивент станет первым из серии турниров на бойцовском острове UFC в Абу-Даби. В июле планируется проведение еще трех подобных ивентов на острове.