Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин высказал мнение о том, сможет ли Виктор Майгуров вывести организацию из кризиса, когда ее возглавит.

Слова Редькина цитирует портал РИА Новости.

«Надо послушать, что будет декларировать Виктор Майгуров, поэтому я не могу сказать, получится или нет», — отметил Редькин, назвав Майгурова неконфликтным и коммуникабельным человеком, который имеет опыт работы на международном уровне.

Также Редькин отметил, что Майгуров общается с людьми, которые могут изыскать финансирование для СБР.

«Я говорю о Михаиле Прохорове, с которым он постоянно общается, и о Владимире Якушеве, который его поддерживает. Поэтому, может быть, какие-то (финансовые) ресурсы появятся», — заявил Редькин.

Напомним, сегодня стало известно об отставке Владимира Драчева, таким образом, выборы нового президента СБР станут безальтернативными: единственный кандидат — это Виктор Майгуров.