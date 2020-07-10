Российская фигуристка, вице-чемпионка мира Алена Леонова высказала свое мнение о проведении премии ISU Skating Awards.

Слова Леоновой приводит портал Sport24. Фигуристка отметила, что последит за вручением премии, если ей будет нечего делать. «Шансы получить премию есть у всех россиянок. Свои предпочтения я не могу сказать, так как считаю, что все достойны награды», — сказала Леонова.

По мнению фигуристки, не так страшен тот факт, что среди номинантов нет представителей парного катания. «Номинированы все те, кто реально претендуют за эти звания. Видимо, так посчитал нужным ISU… В этот раз нет, в следующий раз будут», — отметила фигуристка, подчеркнув, что идея с премией очень интересная, в тяжелый для всех период она стала лучиком света.

Напомним, трансляция премии ISU Skating Awards пройдет завтра, 11 июля.