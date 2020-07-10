Стало известно, сколько российский хоккеист Павел Дацюк заработает по новому годичному контракту с екатеринбургским «Автомобилистом».

Детали контракта сообщил хоккейный журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале. По данным корреспондента, по соглашению с «Автомобилистом» Дацюк получит 10 миллионов рублей. С контрактом так медлили, поскольку хоккеист ждал закрытия платежной ведомости клуба.

В «Автомобилист» Павел Дацюк перешел летом 2019 года, подписав контракт на один сезон. По данным различных СМИ хоккеист заработал за сезон-2019/20 100 миллионов рублей. Ожидалось, что хоккеист завершит карьеру, однако он отложил решение об этом. Через 10 дней Дацюку исполнится 42 года.

После окончания сезона-2020/21 Дацюк завершит карьеру и станет генменеджером «Автомобилиста».