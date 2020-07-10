Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свой результат на второй свободной практике Гран-при Штирии — второго этапа сезона-2020 в «Формуле-1».

Слова Квята цитирует пресс-служба «Альфа Таури». Пилот отметил, что тренировки в пятницу были необычными, поскольку никто не знает, смогут ли машины тренироваться в субботу, 11 июля — из-за возможного сильного дождя.

«Я не был полностью доволен машиной, и я думаю, что нам все еще нужно прогрессировать. Тем не менее, это нормальный результат для пятничных заездов», — заявил гонщик, подчеркнув, что всегда можно что-то исправить до выходных.

Напомним, завтра, 11 июля, состоится третья тренировка и квалификация Гран-при Штирии, на воскресенье, 12 июля, пройдет итоговая гонка уикенда.