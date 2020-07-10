Петербургский «Зенит» был оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи» в 27-м туре чемпионата России по футболу-2019/20.

Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В заявлении на официальном сайте РФС отмечается, что «Зенит» получил штраф за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф РПЛ.

В прошлом туре по этому пункту оштрафовали тренера петербургской команды Анатолия Тимощука, размер штрафа составил 100 тысяч рублей.

Напомним, матч «Зенит» — «Сочи» прошел 8 июля в Петербурге, на «Газпром-Арене». После окончания игры футболисты клуба и тренерский штаб получили золотые медали за победу в чемпионате России, а также кубок чемпионов страны в новом дизайне.