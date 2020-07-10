Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался по поводу того, что он побил рекорд Петера Шмейхеля, став первым по количеству матчей игроком клуба среди легионеров.

Слова Де Хеа приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Приношу извинения Шмейхелю. Это здорово. Это означает, что я играю здесь уже долгое время и делаю это очень хорошо. Очень горжусь», — заявил Де Хеа, подчеркнув, что он рад провести столько матчей в этой команде.

«Надеюсь, принять участие ещё в 400 встречах за «Юнайтед»! Я очень рад!» — заключил Де Хеа.

Напомним, достижение Давид Де Хеа установил в матче против «Астон Виллы». На его счету теперь 399 игр в футболке «Манчестер Юнайтед», у Петера Шмейхеля — 398.