Компания-разработчик игр Codemasters выпустила релизный трейлер гоночного симулятора «Формулы-1» — F1 2020.

Cегодня, 10 июля, состоялся полноценный релиз игры, однако обладатели издания Deluxe Schumacher Edition получили доступ к F1 2020 на несколько дней раньше — 7 июля.

Напомним, в новом гоночном симуляторе «Формулы-1» появилась возможность создания собственной автомобильной команды: пользователи могут выступать за собственный коллектив, избирать напарника, цвета команды, принимать решения по поставщику двигателей. Также в игре есть возможность развивать тим-базу и вести переговоры со спонсорами.

В F1 2020 сохранится и привычный режим карьеры: для игроков представлены 10 текущих команд Ф-1 и 20 действующих гонщиков, а также серия рангом ниже — Формула-2. Также стоит отметить, что в игре будут все 22 трассы сезона Формулы-1 в 2020 году, хотя сезон был сильно сокращен из-за коронавируса.