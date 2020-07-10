Пётр Ян может набрать до 7 кг за сутки до титульного боя с Алдо

Российский боец UFC Петр Ян может набрать до 7 килограмм за сутки до титульного боя против бразильца Жозе Альдо в легчайшей весовой категории.
Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя команды россиянина.
«Думаю, где-то 7 кг наберем», — заявили в команде Яна.
Сегодня, 10 июля, прошла церемония взвешивания, Петр Ян смог уложиться в вес с первого раза, пройдя по верхней границе категории — 61,2 килограмма. Жозе Алдо не смог показать нужный вес с первого раза и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы пройти в категорию.
Титульный бой между Алдо и Яном пройдет в ночь с 11 на 12 июля на бойцовском острове UFC. Турнир UFC 251 станет первым в этой локации. Петр Ян провел в ММА 15 боев и одержал 14 побед, Алдо имеет в активе 28 побед, а также 6 поражений.
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