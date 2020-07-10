Пётр Ян может набрать до 7 кг за сутки до титульного боя с Алдо

Российский боец UFC Петр Ян может набрать до 7 килограмм за сутки до титульного боя против бразильца Жозе Альдо в легчайшей весовой категории.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя команды россиянина.

«Думаю, где-то 7 кг наберем», — заявили в команде Яна.

Сегодня, 10 июля, прошла церемония взвешивания, Петр Ян смог уложиться в вес с первого раза, пройдя по верхней границе категории — 61,2 килограмма. Жозе Алдо не смог показать нужный вес с первого раза и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы пройти в категорию.