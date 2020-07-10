Петербургский «Зенит» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Главным арбитром назначен Михаил Вилков. На линии ему будут помогать Николай Еремени и Андрей Болотенков. В качестве резервного рефери выступит Лаша Верулидзе. Арбитры на VAR — Алексей Еськов и Антон Аверьянов. Инспектором встречи выступит Сергей Французов.

Для «Зенита» матч не будет иметь турнирного значения: петербуржцы уже оформили чемпионство и получили трофей.