Тульский «Арсенал» на своем поле примет «Тамбов» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На данный момент «Арсенал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 27 встречах. «Тамбов» занимает 14-е место с 27 очками в активе.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.