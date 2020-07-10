Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная показала фрагмент произвольной программы на новый сезон-2020/21.

Видеоролик с отрывком программы появился в «Инстаграме» хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

В программе будет три музыкальных части: песня «Lovely» в исполнении itsAMoney, затем от Билли Айлиш и Khalid, а затем — Galpe. В ролике можно увидеть дорожку шагов для новой программы:

В прошлом сезоне Алена Косторная исполняла произвольную программу под саундтрек из кинофильма «Сумерки». Музыку к новой короткой программе спортсменка еще не объявляла.

Напомним, группа Этери Тутберидзе в закрытом режиме тренируется на катке федеральной базы УТЦ «Новогорск». Спортсмены и спортсменки возобновили ледовые тренировки в конце мая, сборы все еще продолжаются.