Московский «Спартак» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра на стадионе «Фишт» будет проходить сегодня, 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

На данный момент «Спартак» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка в 27 встречах. «Сочи» идет на 12-м месте с 30 очками. «Красно-белые» прибудут на матч без главного тренера Доменико Тедеско, который дисквалифицирован на три игры.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.